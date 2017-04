VIDEO: Džošua nokautirao Klička i postao šampion sveta

U sjajnoj atmosferi pred 90.000 gledalaca Britanac je nokautom u 11. rundi savladao 41-godišnjeg Ukrajinca i tako postao prvak sveta u boksu, u teškoj kategoriji. Prve četiri runde nisu donele previse uzbuđenja, da bi do prave borbe došlo u petoj rundi kada je Džošua uspeo da dotuče rivala. Međutim Ukrajinac se povratio, i do kraja runde preuzeo inicijativu, da bi u šestoj rundi sa dva žestoka udarca naterao Entonija da padne na pod. Sve do...