Ugljanin: Bošnjaci su protiv ekstremizma i terorizma

On je građanima na svečanosti povodom Dana bošnjačke nacionalne zastave rekao da mnogi, pre svega, neodgovorni političari i zlonamerni mediji, pokušavaju da verski ekstremizam i terorizam poistovete sa islamom i muslimanima. - To je najveća glupost koju možemo čuti, jer ekstremizam i terorizam nemaju nikakve veze sa islamom, ali ni sa ostalim nacijama i verama, jer to mogu da učine samo oni koji ni u šta ne veruju. Nijedan vernik ne može...