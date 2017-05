Vučić: Forum šansa da se potvrdi dogovoreno

Sumirajući dosadašnje rezultate bilateralne saradnje Kine i Srbije, Vučić je, u intervjuu za kinesku agenciju Sinhua, istakao izgradnju Koridora 11 (deonice E 763), to što je kineska kompanija "Hestil" kupila Železaru Smederevo, izgradnju novog bloka termoelektrane Kostolac i most Mihajlo Pupin. On je izrazio nadu da će do kraja ove godine početi radovi na izgradnji železničke pruge između Beograda i Budimpešte, kao i da će novi bezvizni...