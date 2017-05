Globalna ekološka akcija "Let's do it", koja se u Srbiji sprovodi pod sloganom "Let's do it Serbia" - Uradi to, Srbijo, organizovana je preko vikenda na području cele Srbije u cilju podizanja ekološke svesti građana i poboljšanja životne sredine u Srbiji. Akcija se odvijala u tri etape, formiranje tima volontera za logističku i marketinšku podršku akcije, mapiranje svih nelegalnih deponija na području Srbije, a treća, završna faza...