Analičar: Zbog rezultata izbora biće teško formirati vladu

- Rezultati izbora su pokazatelj neuspeha politike koja je mislila da se građani mogu prevariti onoliko puta koliko političari to budu hteli. Ovaj rezultat dokazuje gubitak poverenja u one političke subjekte koje su bila na vlasti i davanje podrške onima koji nisu bili deo vlade - kazao je Bećaj za agenciju Beta. On je rekao da su rezultati izbora pokazali da će biti teško formirati vladu imajući u vidu dosadašnju praksu i odluku Ustavnog...