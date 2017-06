Kilersi premijerno izveli novu pesmu

Američki indi rok bend The Killers premijerno je izveo novu pesmu “Run For Cover” sa predstojećeg albuma koji će biti objavljen na leto, prenosi MTV.rs. Za manje od mesec dana Kilersi će održati veliki koncert 5. jula u Novom Sadu, u sklopu nultog dana Exit Festivala, podseća MTV.rs. Uoči koncerta bend će objaviti novi album, a prvi singl "The Man" stiže već u petak. Fanovi ovih dana imaju više razloga za slavlje, pogotovo oni koji su bili...