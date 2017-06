Francuski bosa nova sastav "Nouvelle Vague" održaće 24. juna koncert u Beogradu u atrijumu ispred Muzeja istorije Jugoslavije. Poslednjih meseci bend se nalazi na svetskoj turneji na kojoj promoviše najnoviji album "I Could Be Happy". Četiri do sada objavljena albuma prodata su u preko milion primeraka širom sveta. Marc Collin govori o predstojećem koncertu u Beogradu, samom bendu i muzici koju će Beograđani čuti uživo sledeće subote....