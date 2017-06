Bivši kandidat za predsednika Srbije Vuk Jeremić najavio je da će ove jeseni formirati političku partiju. "Nadam se da ćemo do jeseni formirati novu političku stranku... intenzivno radimo na svim nivoima organizovanja", rekao je on je za Radio televiziju Vojvodine. Jeremić je rekao i da mu je cilj da kroz novu političku stranku pomiri dve Srbije, nacionalnu i građansku i da je uveren da je to moguće. "To su dve strane jednog novčića", rekao...