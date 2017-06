Bankar lopov iz Niša: Klijentima ukrao pola miliona evra, a sada mora sve da vrati

On je tom prvostepenom presudom Višeg suda u Nišu osuđen i za to što se neovlašćeno poslužio novcem koji mu je bio poveren u službi u iznosu od 268.575 evra. Krivokapić je proglašen krivim da je od avgusta 2010. do januara 2013. počinio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica u sticaju sa produženim krivičnim delom posluga. Presudom je, osim zatvorske kazne obavezan i da banci vrati novac u dinarskoj protivvrednosti od...