Mali trikovi profesionalnih vozača: Evo kako da se pripremite za ogromne gužve na granicama

Prema rečima profesionalnog vozača kamiona Radana Obradovića, prva stvar koju treba obaviti pre polaska na put svakako je provera stanja na svim graničnim prelazima koji vode do željene destinacije. Zato se on često odlučuje za sporedne granične prelaze, gde se obično gubi manje vremena, ali i benzina. - Čekanje na granici mi je skoro svakodnevica, jer vozim kamion već 10 godina. Iskustvo me je naučilo da su najveće gužve naravno petkom...