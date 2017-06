Bez spomenika Čurkinu u Srebrenici

Načelnik Opštine Srebrenica Mladen Grujičić izjavio je danas u Sarajevu da ta opština nije dala saglasnost za podizanje spomenika u tom gradu preminulom ruskom ambasadoru u UN Vitaliju Čurkinu. On smatra da bi to doprinelo podizanju tenzija i novim razmimoilaženjima naroda koji tamo žive. "To nam nije potrebno, moramo se baviti stabilnošću Srebrenice i stvaranjem uslova za međusobno uvažavanje i poštovanje kao i stvaranje uslova...