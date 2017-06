DJB: Buduća vlada partijska, a ne stručna; Brnabić: Važno je ko vredno radi za svoju zemlju

On je u Skupštini Srbije rekao i da je u Srbiji i dalje najveći problem partorkaratija i to što nije došlo do departizacije. Radulović je pročitao imena i delimične biografije više ministara i pitao Anu Branabić šta ih je kvalifikovalo da ih predloži za vođenje ministarstava. Dodao je da se iz njihovih biografija ne vidi zašto su predloženi za ministre i pitao mandatarku da li ona izabrala "i jednog jedinog ministra". Radulović je rekao da...