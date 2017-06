Restrikcije vode zbog velike potrošnje

Zbog visokih temperatura na teritoriji Beograda je registrovano povećanje potrošnje vode. U naseljima u opštinama Barajevo, Voždovac i Čukarica potrošnja je povećana i do šest puta, navodi Javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija. To preduzeće saopštilo je da je usled neracionalne i značajno povećane potrošnje vode bilo prinuđeno da uspostavi režim preusmeravanja vode od 22.00 sata, do 6.00 časova ujutro. U navedenom...