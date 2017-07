Mogerini na Tviteru: Dogovoren početak nove faze dijaloga

Agreed with @avucic & @HashimThaciRKS to start new phase of Belgrade - Pristina dialogue https://t.co/NlGvMQ85XL… https://t.co/nknDcTrXJU pic.twitter.com/DAbFNP3xI9— Federica Mogherini (@FedericaMog) July 3, 2017 "Dogovoreno sa @avucic & @HashimThaciRKS početak nove faze dijaloga Beograd-Priština", napisala je Mogerinijeva na Tviteru. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić založio se danas, na sastanku kod šefice evropske diplomatije...