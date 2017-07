Tuča odbornika u Čačku

Na sednici Skupštine grada Čačka, došlo do tuče, a intervenisala je i Hitna pomoć zbog povrede predsednika parlamenta Igora Trifunovića. Sednica je prekinuta do daljeg, javlja Tanjug. Tuči prethodilo obraćanje odbornika sa dve govornice u sali i čupanje mikrofona, pošto je Trifunović sprečio odbornike opozicije da reklamiraju povredu poslovnika. Do incidenta je došlo pošto je predsednik Skupštine grada Igor Trifunović počeo da izriče...