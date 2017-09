„Hvala“ Evropo i nemoj više molim te

Bilo je to pre 20 godina, tačnije tokom velikih demonstracija 1996/97, kada su desetine hiljada ljudi mesecima, svakodnevno protestvovale zbog izborne krađe. Bilo je to one slavne zime 1996/97, kada se posle ratova, hiperinflacije, odnosno pljačke građana i nešto ublaženih sankcija, Srbijom počeo da širi stari duh slobode, duh povratka na mirnodopska razmišljanja, koji nije u vezi sa krvlju, zločinima, kriminalom... Bila je to zima...