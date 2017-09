Solarno-geomagnetska oluja danas i sutra

Intenzivna solarno-geomagnetska oluja koja sa Sunca stiže do Zemlje može danas i sutra u Srbiji dovesti do poremećaja elektro-mreže i distributivnih sistema. To je objavio Republički geodetski zavod (RGZ) Srbije. Mogući su i poremećaji u radu "satelitskih i komunikacionih sistema, GPS tehnologija, radarskih sistema i sistema za navigaciju", naveo je RGZ. RGZ je na svom sajtu naveo da je najava solarne i geomagnetske bure (oluje),...