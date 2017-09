Promocija oficira zaustavlja saobraćaj

Zbog svečanosti promocije novih oficira Vojske Srbije u subotu će u Beogradu od devet do 13:30 sati za saobraćaj biti zatvorene ulice u blizini Doma Narodne skupštine Srbije. Za saobraćaj će biti zatvoren Trg Nikole Pašića do Terazija, Dečanska ulica od Terazijskog tunela do Trga Nikole Pašića, Takovska od ugla sa Kosovskom ulicom do Bulevara kralja Aleksandra. Bez saobraćaja će biti Bulevar kralja Aleksandra od Kneza Miloša do Resavske,...