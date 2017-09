Bivši predsednik Skupštine grada Zaječara Saša Mirković, koji se nalazi u pritvoru, štrajkuje glađu jer smatra da je nepravedno optužen "po političkoj liniji". To je za Danas potvrdio njegov advokat Vladimir Gajić, koji ne zna dokle će Mirković štrajkovati, navodeći da on to čini kao vid protesta. Osnovni sud u Zaječaru je u utorak odredio pritvor do 30 dana Saši Mirkoviću i njegovoj tadašnjoj saradnici Mileni Trajković, koji se terete da...