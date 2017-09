U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena

Duvaće slab do umeren vetar. Najniža temperatura biće od devet do 15 stepeni, a najviša od 29 do 33 stepena. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren vetar. Najniža temperatura biće oko 15, najviša oko 31 stepena. Očekivane biometeorološke prilike mogu imati nepovolјan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i psihičkim tegobama. Kod osetlјivih osoba mogući su glavobolјa, pospanost i...