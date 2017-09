Savet roditelja učenika beogradske osnovne škole "Svetozar Miletić" traži sastanak sa premijerkom Anom Brnabić najkasnije do 19.septembra i ukidanje prinudne uprave u školi i svih rešenja koja su dovela do uvođenje prinudne uprave najkasnije do 20. septembra, saopšteno je večeras. "Tokom naredne sedmice, za koju je takođe velikom većinom izglasana obustava nastave, iznećemo na glasanje sve predloge za nastavak protesta koje smo dobili...