Danas oblačno, pljuskovi i grmljavina, do 23 stepena

Samo pre podne na istoku i jugoistoku Srbije se očekuje povremeno sunčano vreme, saopštio je RHMZ. U južnom Banatu i Pomoravlju danas se očekuje veća količina padavina, od 20 do 30 milimetara za 12 sati, a lokalno i više, upozorio je RHMZ. Duvaće slab do umeren vetar koji će u Timočkoj Krajini i na planinama povremeno biti jak. Jutarnja temperatura biće od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 14 na zapadu do 23 stepena na istoku zemlje. I...