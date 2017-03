Toplo, moguća kiša! Danas u Srbiji do 20 stepeni

U Srbiji će danas biti toplo, na istoku i jugu malo i umereno oblačno i suvo, dok se posle podne i uveče u zapadnim i jugozapadnim krajevima ponegde očekuje slaba kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima i Banatu povremeno jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura u većini mesta će se kretati od 5 do 10, na istoku od nule do dva, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni.