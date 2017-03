Milenko Jovanov: Jeremić doživeo debakl u Krupnju pa izmišlja siledžije

Beograd -- Funkcioner SNS Milenko Jovanov odbacio je optužbe da su ljudi iz te stranke maltretirali ljude iz Krupnja koji su želeli na predizborni skup Vuka Jeremića.

Osim toga, on kaže da je Jeremić to izmislio "da bi sakrio svoj debakl u tom gradu". "Jeremić laže da nije dobio salu Doma kulture u Krupnju. Data mu je na korišćenje sala od 400 mesta. To što on nije u stanju da je popuni