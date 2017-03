Obucite se, i kišobran u ruke

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, malo hladnije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Vetar slab i umeren, na planinama povremeno i jak, jugozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 9 C, najviša dnevna od 11 C na severu do 17 C na jugoistoku, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Foto: Zorana Jevtić