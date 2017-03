Strategija sa dva kandidata je gubitnička

Ova kampanja je referendum protiv Vučića. Mi to nismo birali, Vučić je to napravio, medijskim mrakom i načinom na koji vodi državu. Zato smo i insistirali da bude jedan kandidat (opozicije), nažalost do dogovora nije došlo, izjavio je danas u Smederevu Slobodan Radulović, lider Dosta je bilo