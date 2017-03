Jovanović podržao Jankovića, a on mu poručio da ne glasa za njega

Lider Liberalno demokratske partije (LDP) Čedomir Jovanović najavio je večeras podršku te stranke predsedničkoj kandidaturi Saše Jankovića.

On je za televiziju N1 rekao i da će predložiti predsedništvu stranke da podrži Jankovića i izrazio uverenje da će do toga i doći. - To ću izneti na predsedništvu stranke i verujem da će se to i desiti - rekao je