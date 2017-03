Vlado Georgiev: Ne najbrutalnije laži premijera Aleksandra Vučića odgovoriću preko advokata

Pevač Vlado Georgiev kaže da će na "najbrutalnije laži" Aleksandra Vučića povodom neodržavanja njegovog koncerta u Smederevu odgovoriti po savetu advokata.

On je to rekao za list Danas i dodao da će ići do najviših evropskih instanci. Vučić je u intervjuu za televiziju Pink rekao da koncert Vlada Georgieva u Smederevu nije zabranjen, već otkazan zbog loše prodaje karata, kao i da