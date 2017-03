Krvava svadba: Džihadisti ubili najmanje 20 svatova

Dvostruki samoubilački bombaški napadi na svadbu u selu u blizini iračkog grada Tikrita ubili su najmanje 30 ljudi, rekli su bezbednosni izvori.

Ranjeno je 26 ljudi u napadu u kome su se dva napadača koja su nosila pojaseve s eksplozivom razneli u selu Hajaj severno od Tikrita.