CIA: Amerikanci treba da budu zabrinuti zbog otkrivanja dokumenata

Uzbunjivač Edvard Snouden kaže da su dokumenti koje je objavila organizacija "Vikiliks" o Centralno obaveštajnoj agencijie (CIA) verodostojni i da predstavljaju prvi dokaz da je američka vlada tajno plaćala da kompjuterski softveri budu nebezbedni, čime je ugrozila bezbednost svojih građana.

Bivši radnik CIA i Nacionalne bezbednosne agencije (NSA) objavio je niz tvitova u kojima govor kako je otkriće "Vikiliksa" veoma važno i da objavljeni dokumenti izgledaju verodostojno.