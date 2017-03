"NATO: intervencija na Balkanu? Ne bi trebalo..."

Predsednik američkog Instituta za međunarodno pravo Don Valas izjavio je da SAD neće napustiti NATO niti promenti politiku prema EU.

On je rekao i da Vašington neće ništa menjati u odnosima sa zemljama Zapadnog Balkana. Valas je za RTS kazao da još ne zna šta će ''Evropska unija u dve brzine'' značiti za njene članice, naročito one na istoku kontinenta. On