U: Srbiji danas oblačno i vetrovito, ponegde s kišom

U većem delu Srbije danas će biti pretežno oblačno i vetrovito, mestimično sa slabom kišom, a na planinama sa snegom, uz povećanje visine snežnog pokrivača, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu Srbije biće suvo s dužim sunčanim intervalima, a u većem delu zemlje duvaće umeren do jak vetar. Jutarnja temperatura biće od dva do šest stepeni, a najviša dnevna od šest do 12. U Beogradu će ujutro biti slaba kiša,