FMP bez snage: Cedevita “stotkom” do drugog mesta!

Konačni rasplet je blizu! I pored dobre predstave, košarkaši FMP-a nisu imali snage da do kraja ispariraju ekipi Cedevite u Zagrebu (104:92). Hrvatski tim je boljom igrom u drugom poluvremenu stigao do trijumfa vrednog druge pozicije pred početak plej-ofa.

VIDEO: @IsaiahAustin knows how to protect his rim #ABALiga #CEDFMP pic.twitter.com/fubmxUV9YP— ABA Liga (@ABA_League) March 11, 2017 Jedna od dve preostale dileme pred start plej-ofa je razrešena... Cedevita će u doigravanje