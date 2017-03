Proglašena "nepoželjnom": Privedena turska ministarka u Holandiji

Holandske vlasti proglasile su tursku ministarku za porodična pitanja Fatmu Betul Sajan Kaju "nepoželjnom" i privele je kako bi je sprečili da se obrati skupu u znak podrške turskom predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu u Roterdamu, javili su holandski mediji.

#Rotterdam: Turkish Minister don't want to come out of her armored car, so it's towed away by Dutch police. #Turkey #Netherlands pic.twitter.com/yY09nhsdGT— Wim Post (@WMPost) March 11, 2017 Njoj će do granice sa Nemačkom