Vučić: Nešto se čudno dešava oko Kosova (foto)

Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da izjave Prištine da prekida dijalog sa Beogradom pokazuju da se nešto čudno dešava i nešto krupno menja na svetskoj političkoj pozornici, što on nije u stanju u ovom trenutku da odgonetne.

"Nisam siguran kako da sve to tumačim. Veoma čudne stvari se događaju", rekao je Vučić novinarima u Velikoj Plani. On je istakao da je veoma čudno i to da Hašim Tači uslovi uspostavljanje "vojske Kosova" sopstvenom ostavkom i