Uz pomoć sudija: Neuništivi Ramos ponovo junak Reala, Ronaldov rekord ostao u senci!

Da li Barselona i Real imaju pomoć sudija? Na utakmici 27. kola Primere, arbitar Mateu Lahoz pogurao je “kraljeviće” protiv Betisa.

And I thought the standard of refereeing in the Premier League was bad. Real Madrid very lucky not to be down to 10 men against Real Betis. pic.twitter.com/MM9nVU4qDF— Daniel Prescott (@DanielDPrescott) March 12, 2017 U