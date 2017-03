U: Srbiji danas oblačno, ponegde slaba kiša

U većem delu Srbije danas će biti oblačno, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: MONDO Jutarnja temperatura biće od nule do pet stepeni, a najviša dnevna od šest do 12 stepeni. Na severu Srbije ujutru se očekuje prestanak padavina, a tokom dana biće umereno oblačno. Duvaće slab do umeren vetar, koji