Vujović: Ubrzavamo rast, cilj najmanje 4%

Ministar finansija Srbije Dušan Vujović izjavio je danas da se u ovoj godini očekuju bolji ekonomski rezultati od planiranih i da će privredni rast biti tri odsto, a naredne dve godine 3,5 odsto.

"To nije plafon već minimum i to je osnova za planiranje budžeta", rekao je Vujović u Privrednoj komori Srbije na predstavljaju studije Društveno-ekonomski uticaj Koka-kola sistema u Srbiji". On je ocenio da je Srbija na