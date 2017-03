Merkel: Reforme Srbije napreduju, ali važna i sloboda medija

N1 Info pre 3 minuta

Reforme pokazuju da je Srbija na dobrom putu, rekla je nemačka kancelarka Angela Merkel. Međutim, kako je dodala, važna je i sloboda medija: "To nije samo nešto što nameće EU, već je to u interesu Srbije". Naglasila je da Srbija daje veliki doprinos po pitanju migranata. Želimo da pokažemo humano i solidarno lice, rekao je na to premijer Vučić.