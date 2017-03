Ujutru kiša, popodne oblačno i suvo - do 15 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno u većini krajeva suvo vreme, samo će ujutro ponegde padatai slaba kiša, a na višim planinama sneg, uglavnom na zapadu i jugu, saopštio je Republički Hidrometeorološki zavod.

Severozapadni vetar će biti slab do umeren, a na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura od 0 do 6, najviša od 9 do 15 stepeni. Uveče na severozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima Srbije se očekuje prolazno