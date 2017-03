Blokirana nova Trampova uredba

HAVAJI - Federalni sudija sa Havaja blokirao je novu izvršnu uredbu američkog predsednika Donalda Trampa o zabrani ulaska u SAD, nekoliko sati pre nego što je ona trebalo da stupi na snagu, prenosi BBC.

President Trump's new travel ban blocked by federal judge in Hawaii https://t.co/xXgnwscEUq — TIME (@TIME) ">March 16, 2017 Okružni sudija Derik Votson doveo je u pitanje Trampove dokaze i obrazloženje da se zabrana uvodi