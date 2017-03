Jankoviću MVP nagrada ABA lige

Centar Olimpije, Nikola Janković, proglašen je danas za najkorisnijeg igrača ligaškog dela sezone u Jadranskoj ligi.

Ovo laskavo priznanje srpski košarkaš je zaslužio konstantim partijama tokom čitave sezone, u kojoj je bio nosilac igre “Zmajeva” kako u ABA ligi, tako i u Evrokupu. Meet the best of the best! Nikola Janković of