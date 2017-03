SAD priznale napad, negiraju da je meta bila džamija

Vojska SAD potvrdila je danas da je izvela vazdušni napad na zgradu gde se održavao sastanak Al Kaide u Idlibu u severnoj Siriji, navodeći da će ispitati izveštaje da su u tim napadima ubijena 42 civila.

Nismo gađali džamiju, ali zgrada koju smo gađali, u kojoj se