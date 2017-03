Bild:Tramp odbio da pruži ruku Angeli Merkel u Ovalnoj sobi

VAŠINGTON - Rodžer Stoun, bivši savetnik američkog predsednika Donalda Trampa, tvrdi da su juče ujutru pokušali da ga ubiju, a za atentat je optužio milijardera Džordža Soroša i njegove operativce. Rodžer Stoun tvrdi da su operativci Džordža Soroša pokušali da ga likvidiraju jer ima dokaze da lider SAD nije radio s Vladimirom Putinom.

Roger Stone, longtime Trump adviser, claims hit-and-run was intentional: "They just came at us full force.” https://t.co/RkrKlHEcvF — CBS This Morning (@CBSThisMorning) ">March 16, 2017 Kako je naveo saradnik i prijatelj