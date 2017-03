Kanada: U sudaru dva aviona poginuo pilot, drugi povređen

U sudaru dva mala aviona iznad jednog tržnog centra u Kanadi poginuo je jedan pilot, dok je drugi teško povređen,

Pukom srećom nije bilo više žrtava. Jedan od aviona se srušio na krov centra, oko 20 kilometara istočno od Montreala, dok je drugi pao na parking . One dead and three injured as planes collide near Montreal: