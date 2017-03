Moskva: Evakuacija na železničkoj stanici zbog dojave o bombi

Ruska policija traga za osobom koja je danas uputila lažnu dojavu o postavljenom eksplozivnom sredstvu na železničkoj stanici Kursk u Moskvi, zbog koje je više od 200 ljudi evakuisano iz prostorija te stanice.

The handlers check the Kursk station in Moscow after the call about the bomb threat https://t.co/fQBVw59rhJ pic.twitter.com/85SNxLzaHs #Russia— Rus to En Fr Es News (@Rus_Eng_News) March 17, 2017 No explosives found at