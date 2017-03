Haos u Parizu Pucnjava na aerodromu Orli, evakuisani putnici i osoblje

Na pariskom aerodromu Orli danas je ubijen muškarac koji je oteo pušku vojniku unutar terminala, saopštili su zvaničnici, prenosi AFP.

Passengers landing at #Orly are prevented to leave the planes for now. #Paris #parisairport https://t.co/6fsAgFbIC4— Thomas Seymat (@tseymat) March 18, 2017 Prema ranijim navodima medija, aerodrom je evakuisan nakon pucnjave