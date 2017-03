Američki ministar finansija: Preispitati postojeće sporazume

Ministri finansija 20 vodećih ekonomija sveta danas su iz završnog dokumenta sastanka, nakon što je Vašington odbio da ga potpiše, izostavili obavezu borbe protiv protekcionizma i klimatskih promena.

Work has begun at the #G20 in Baden-Baden. Good to be meeting with my counterparts, including US Treasury Secretary @stevenmnuchin1. pic.twitter.com/3dilk8rbrD— Bill Morneau (@Bill_Morneau) March 18, 2017 Nakon