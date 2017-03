Eksplozija gasa: Uništene dve kuće, jedan mrtav, sedmoro povređeno

Najmanje jedna osoba je danas poginula, a sedam povređeno, među kojima dvoje dece, u snažnoj eksploziji gasa koja se dogodila u četvrti Sen Žil u Briselu.

@BreakingNLive Huge explosion, cause of blast unknow. here's te first photo of the scene #SaintGilles #Brussels #Bruxelles pic.twitter.com/dDo3EfIvGh— DaPauloVidz (@85DaPaulo) March 18, 2017 U eksploziji koju je