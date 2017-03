U poplavama u Peruu umrlo 72 ljudi, pao i sistem kanalizacije

Jake kiše, poplave i klizišta u Peruu, najveće u protekle dve decenije, pogodile su više od polovine zemlje i od početka godine odnele 72 života, saopštile su danas vlasti.

Abnormal El Nino in Peru unleashes deadly downpours; more flooding seen https://t.co/1TnAAw9igL pic.twitter.com/hTw1Z3uT2b— Reuters Top News (@Reuters) March 18, 2017 Zbog obilnih padavina poplavljen je sistem kanalizacije